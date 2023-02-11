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Enkazdan 113 saat sonra kurtarılan minik Mesut, Arda Güler ile görüştü! 'Senin gibileri milyonda bir gelir...'

11.02.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden günler geçerken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altından 113 saat sonra çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan Fenerbahçe taraftarı minik Mesut, kurtarıldıktan sonra ambulansta Arda Güler'i çok sevdiğini dile getirmişti. Genç futbolcu, Mesut ile bir görüşme sağladı ve kendisini ağırlamak istediğini belirtti.

Enkazdan 113 saat sonra kurtarılan minik Mesut, Arda Güler ile görüştü! 'Senin gibileri milyonda bir gelir...'

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli Fenerbahçe taraftarı, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu.

Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine sarı-lacivertli oyuncu kayıtsız kalmadı.

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Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.

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"SENİN GİBİLERİ MİLYONDA BİR GELİYOR"

Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor." demesi dikkati çekti.

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