Enkazdan 113 saat sonra kurtarılan minik Mesut, Arda Güler ile görüştü! 'Senin gibileri milyonda bir gelir...'

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli Fenerbahçe taraftarı, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu.

Mesut, Arda abisi ile görüştü.



En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun. ???? pic.twitter.com/ckKommPDzL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023

Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine sarı-lacivertli oyuncu kayıtsız kalmadı.

Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.

"SENİN GİBİLERİ MİLYONDA BİR GELİYOR"

Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor." demesi dikkati çekti.

