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Enkazdan 119 saat sonra Fenerbahçe formayla çıkmıştı, Kayserispor deplasmanında takımla buluştu! O sözleri herkesi duygulandırdı

06.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 119. saatinde enkazdan üzerinde Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş, Kayseri'de Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. 16 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı kendisiyle yapılan röportajda herkesi duygulandırdı.

Enkazdan 119 saat sonra Fenerbahçe formayla çıkmıştı, Kayserispor deplasmanında takımla buluştu! O sözleri herkesi duygulandırdı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde birçok mucize de yaşanırken, bunlardan biri 119. saatinde enkazdan çıkarılan Kamilcan Ağdaş olmuştu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan 16 yaşındaki Ağdaş, enkazdan Sarı-Lacivertli formasıyla çıkarken, genç taraftar Kayserispor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelde sarı-lacivertli futbolcular ve Jorge Jesus ile buluştu.

"FORMAMI GİYİP BEKLEDİM..."

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Fenerbahçe YouTube kanalında paylaşılan videoda Kamilcan Ağdaş'ın oyuncularla buluştuğu an paylaşılırken, yapılan röportajda oldukça duygusal anlar yaşandı. Her maç öncesi formasıyla uyuduğunu söyleyen Kamilcan, "Bir de hani o gün Konyaspor'un uçağı kalkmayacaktı ya onu bekledim abi ben o gece formamı giyip" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

"ÖZEL BİR BULUŞMA YAŞANDI"

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kayseri'de özel bir buluşma yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 119. saatinde enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, Futbol Takımımızın kamp yaptığı otelde ekibimizle buluştu. Teknik direktörümüz Jorge Jesus ve oyuncularımız, Fenerbahçemizin maçı olduğu için Fenerbahçe formasıyla yatan ve enkazdan da üzerinde formayla çıkarılan Kamilcan ile yakından ilgilendi. Kamilcan Ağdaş ile sohbet eden Jesus ve öğrencileri, imza dağıtıp fotoğraf da çektirdi. Takımımızla bir araya gelmeden önce teknik ekibin ve oyuncuların oda kartlarının hazırlanmasına da yardımcı olan Kamilcan, Futbol A Takımızı görmekten dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.

ALTAY VE ARDA İLE TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Fenerbahçeli futbolculardan Altay Bayındır ile Arda Güler, 16 yaşındaki Kamilcan'ı hastanedeyken telefonla arayarak görüntülü görüşme yapmış ve kendisine moral vermişti.

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