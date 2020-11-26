Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu, hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Malik Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.
Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti. Malik Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz" dedi.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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