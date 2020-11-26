SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu, hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Malik Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.

Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldıAmatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı

Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti. Malik Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz" dedi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri
Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'
Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin. Mekanı CENNET olsun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
ÖZET | Fatih Karagümrük - Sivasspor maç sonucu: 1-1
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11’ler
Vodafone Park'ta zorlu maç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.