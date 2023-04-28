Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı

Dükkanda ise enkazda hayatını kaybedenlerin hatıraları yer alıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde esnaflık yapan ve deprem sonrası çıkan yangında babasıyla yeğenini kayıp eden Mehmet Yalçın “Enkaz kafe” açtı. Yalçın, semtte enkazlardan toparladığı koltuk, masa, bayrak, fotoğraf, oyuncak gibi benzerleri ürünlerle bir kafe açtı.

Kafe, semtte yer alan ve depremde hayatını kaybedenlerin anılarıyla dolu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kafede yer alan malzemeleri ise Yalçın, gerçek sahiplerine vereceğini söyledi. Buradaki insanların anısına bir şeyler yapmak için böyle bir kafe açtığını belirten Mehmet Yalçın, “Kahramanmaraş halkına yardımda bulunmak için burada kaldım. Sökülen ağaçlardan gördüğünüz yeri çiviledim. Daha sonra ise enkazlar da bırakılmış kitapları oyuncakları elbiseleri toparladım. Bazılarının fotoğraflarını buldum ailelerine teslim ettim. Burada daha fotoğraflar var tanıdığı olanlar gelip alabilir. Sahipleri geldiği takdirde alabilirler yoksa vermem” diye konuştu.

