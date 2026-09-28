Enner Valencia'dan Arjantin'de tarihi performans: 3 kafa golüyle hat-trick

Arjantin Kupası çeyrek finalinde oynanan Racing Club - Boca Juniors karşılaşmasına tecrübeli santrfor Enner Valencia'nın olağanüstü performansı damga vurdu. Boca Juniors'ın 2-0 geride olduğu mücadelenin 56. dakikasında oyuna dahil olan Ekvadorlu golcü, sergilediği performansla maçın kaderini değiştirdi.

3 GOL ATTI! HERKES ONU KONUŞUYOR

Karşılaşmanın 72, 80 ve 90+5. dakikalarında sahneye çıkan Valencia, kaydettiği 3 golle takımını galibiyete ulaştırarak yarı finale taşıyan isim oldu.

6 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Ekvadorlu santrforun hat-trick'i oluşturan 3 golü de kafayla ağlara göndermesi dikkat çekti. Futbol dünyasında nadir rastlanan bu durum, 6 yıl aradan sonra ilk kez bir resmi maçta tekrarlanmış oldu.

Dünya futbolunda kafa golleriyle hat-trick yapan son isim 2020 yılında Marouane Fellaini olmuştu. Belçikalı futbolcu, Shandong Luneng formasıyla Dalian Pro karşısında 7 dakika içinde 3 kafa golü kaydederek tarihe geçmişti. Valencia'nın bu sıra dışı performansı dış basında da geniş yer buldu.