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Enner Valencia'dan Arjantin'de tarihi performans: 3 kafa golüyle hat-trick

Boca Juniors forması giyen eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia, Arjantin Kupası çeyrek finalindeki Racing Club mücadelesinde oyuna sonradan girerek 3 kafa golü kaydetti. Takımını yarı finale taşıyan Ekvadorlu santrfor, futbol dünyasında 6 yıl sonra bir ilki başardı.

Enner Valencia'dan Arjantin'de tarihi performans: 3 kafa golüyle hat-trick
Emre Şen

Arjantin Kupası çeyrek finalinde oynanan Racing Club - Boca Juniors karşılaşmasına tecrübeli santrfor Enner Valencia'nın olağanüstü performansı damga vurdu. Boca Juniors'ın 2-0 geride olduğu mücadelenin 56. dakikasında oyuna dahil olan Ekvadorlu golcü, sergilediği performansla maçın kaderini değiştirdi.

3 GOL ATTI! HERKES ONU KONUŞUYOR

Enner Valencia dan Arjantin de tarihi performans: 3 kafa golüyle hat-trick 1

Karşılaşmanın 72, 80 ve 90+5. dakikalarında sahneye çıkan Valencia, kaydettiği 3 golle takımını galibiyete ulaştırarak yarı finale taşıyan isim oldu.

6 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Enner Valencia dan Arjantin de tarihi performans: 3 kafa golüyle hat-trick 2

Ekvadorlu santrforun hat-trick'i oluşturan 3 golü de kafayla ağlara göndermesi dikkat çekti. Futbol dünyasında nadir rastlanan bu durum, 6 yıl aradan sonra ilk kez bir resmi maçta tekrarlanmış oldu.

Dünya futbolunda kafa golleriyle hat-trick yapan son isim 2020 yılında Marouane Fellaini olmuştu. Belçikalı futbolcu, Shandong Luneng formasıyla Dalian Pro karşısında 7 dakika içinde 3 kafa golü kaydederek tarihe geçmişti. Valencia'nın bu sıra dışı performansı dış basında da geniş yer buldu.

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Enner Valencia
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