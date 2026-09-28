Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan başkan Aziz Yıldırım, kulübün vizyonu ve gelecek projeleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın üniversite kurma hedefi ile Muğla'nın Milas ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 1907 konutluk ada ve marina projesi hakkındaki sözleri gündeme damga vurdu.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından ezeli rakip Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılı kulüp; resmi hesaplarından Galatasaray Üniversitesi, tarihi Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Adası'nın görsellerini paylaşarak göndermeli bir paylaşım yayımladı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Kongrede üniversite projesinin detaylarına değinen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, 'Üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz?' dedi. Ben de 'Camia istiyor. Karşı tarafın okulu var, bizim niye yok meselesi' dedim. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım, ada projesine ilişkin ise "Fenerbahçe Adası ve Fenerbahçe Marinası yapacağım" diyerek Milas'taki dev yatırımı duyurmuştu.