Enner Valencia Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu

Fenerbahçe'nin son dönemde hücumda yıldızı Enner Valencia oldu. Kasımpaşa maçında da iki gol atan Enner Valencia, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından performansını arttırdı.

ŞUBATTAN BERİ 6 GOL

Sezon başında takıma katılan Enner Valencia, genellikle kanatta oynamıştı. Özellikle santrfor bölgesinde tek başına oynayama başlamasının ardından performansını artan yıldız isim 2021 yılı Şubat ayından beri 6 gole imza attı. Ekvadorlu oyuncu toplamda da 9 golle Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle aldığı Samatta, Cisse, Thiam gibi isimleri geçen Enner Valencia adeta 'gerçek golcü benim' dedi.

9 gol - Enner Valencia

6 gol - Mame Thiam

5 gol - Mbwana Samatta

4 gol - Papiss Cisse

