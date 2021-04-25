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Enner Valencia Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu

25.04.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Enner Valencia, özellikle santrfor bölgesinde tek başına oynayama başlamasının ardından performansını arttırdı. 2021 Şubat ayından beri 6 gole imza atan Ekvadorlu oyuncu toplamda da 9 golle Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu.

Enner Valencia Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu

Fenerbahçe'nin son dönemde hücumda yıldızı Enner Valencia oldu. Kasımpaşa maçında da iki gol atan Enner Valencia, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından performansını arttırdı.

ŞUBATTAN BERİ 6 GOL

Sezon başında takıma katılan Enner Valencia, genellikle kanatta oynamıştı. Özellikle santrfor bölgesinde tek başına oynayama başlamasının ardından performansını artan yıldız isim 2021 yılı Şubat ayından beri 6 gole imza attı. Ekvadorlu oyuncu toplamda da 9 golle Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle aldığı Samatta, Cisse, Thiam gibi isimleri geçen Enner Valencia adeta 'gerçek golcü benim' dedi.

9 gol - Enner Valencia

6 gol - Mame Thiam

5 gol - Mbwana Samatta

4 gol - Papiss Cisse

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Valencia etkisini bireysel özelliğini kaybetti ama golcülüğü ön plana çıktı
4 tane futbolcuyu topla bir Boupendza etmiyor
gs de 22 futbolcuyu topla bir adam etmiyor
niye boupendza 25 gol mü atmış, Matemaik ağladı resmen ????
DELİ FİŞEK BU ADAM YEDEK BIRAKILIRMI YA SAYIN EROL BULUT KULAKLARIN ÇINLASIN.

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