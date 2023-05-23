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Enner Valencia'nın menajeri resmen açıkladı! İlk kez tarih verdi

23.05.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlayan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Enner Valencia'nın menajeri resmen açıkladı! İlk kez tarih verdi
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine kısa bir süre kala lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele ederken, yeni sezon için de kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler'de takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Enner Valencia gelirken, Ekvadorlu yıldız Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlıyor.

Oynadığı 29 maçta 28 kez gole imza atan Valencia 5 kez de asist yapma başarısı gösterirken, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Valencia, gollerini atmaya devam ederken, takımda kalacağı ya da ayrılacağı yönünde herhangi bir net gelişme yaşanmazken, 33 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

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Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, El Canal del Futbol'da yaptığı oyuncunun geleceğiyle ilgili bilgiler vererek; "Cuma günü Enner ve ailesiyle bir araya gelerek masadaki seçenekler doğrultusunda karar vereceğiz. Önceliğimiz Fenerbahçe ile sözleşme yenileme, ancak Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan takımlarıyla da görüşüyoruz." dedi.

"A MİLLİ TAKIM..."

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"Dubia ve Suudi Arabistan'ı ikinci plan olarak düşünüyoruz. Enner için en önemli şey futbol oynamak. 33 yaşında olmasına rağmen en iyi dönemini geçiriyor. A Milli Takım'da oynamaya devam etme düşüncesi alınacak kararda etkili olacak" ifadelerini kullandı.

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