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Enner Valencia'nın talepleri Fenerbahçe'yi hayrete düşürdü! Öyle bir karşı teklif yaptı ki...

14.12.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle takımı adeta sırtlayan Valencia'nın sözleşmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kontratı 2023 yılında sona erecek Ekvadorlu oyuncu için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler hiç beklenmedik bir cevapla karşılaştı.

Enner Valencia'nın talepleri Fenerbahçe'yi hayrete düşürdü! Öyle bir karşı teklif yaptı ki...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe'de attığı golleri Dünya Kupası'na da taşıyan Enner Valencia, Ekvador'un elenmesiyle birlikte odağını Fenerbahçe'ye çevirdi. 30 Haziran 2023 yılında sözleşmesi bitecek Valencia'nın talipleri şimdiden arttı. Hal böyle olunca sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı.

VALENCIA'YA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

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33 yaşındaki Enner Valencia'ya yaşı da göz önünde bulundurularak 1+1 yıllık sözleşme önerildi. Mevcut maaşıyla devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yıldız oyuncunun menajerine iletti fakat istediği cevabı alamadı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME + ZAM

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Enner Valencia cephesi Fenerbahçe'nin teklifine karşı teklifle cevap verdi. 2 yılı normal olmak üzere 1 yılı opsiyonlu kontrat isteyen Valencia ayrıca maaşına da zam talebinde bulundu. Bu olay sonrası sarı-lacivertli yönetim şimdilik Valencia konusunu rafa kaldırdı.


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