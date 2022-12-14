Enner Valencia'nın talepleri Fenerbahçe'yi hayrete düşürdü! Öyle bir karşı teklif yaptı ki...

Fenerbahçe'de attığı golleri Dünya Kupası'na da taşıyan Enner Valencia, Ekvador'un elenmesiyle birlikte odağını Fenerbahçe'ye çevirdi. 30 Haziran 2023 yılında sözleşmesi bitecek Valencia'nın talipleri şimdiden arttı. Hal böyle olunca sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı.

VALENCIA'YA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

33 yaşındaki Enner Valencia'ya yaşı da göz önünde bulundurularak 1+1 yıllık sözleşme önerildi. Mevcut maaşıyla devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yıldız oyuncunun menajerine iletti fakat istediği cevabı alamadı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME + ZAM

Enner Valencia cephesi Fenerbahçe'nin teklifine karşı teklifle cevap verdi. 2 yılı normal olmak üzere 1 yılı opsiyonlu kontrat isteyen Valencia ayrıca maaşına da zam talebinde bulundu. Bu olay sonrası sarı-lacivertli yönetim şimdilik Valencia konusunu rafa kaldırdı.



