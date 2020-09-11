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Enner Valencia: Penaltı pozisyonunda bana müdahale var!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 22:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve Enner Valencia, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia: Penaltı pozisyonunda bana müdahale var!

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan üstünlük golünü atan yeni transfer Jose Sosa ve bir diğer yeni transfer Enner Valencia, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"PENALTIDA BANA MÜDAHALE VAR"

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtaki üstünlüğü getiren penaltıda yerde kalan Enner Valencia, maç sonrasında konuştu.

Pozisyonu anlatan Ekvadorlu oyuncu, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim. Önemli olan takımı daha iyi yere götürmek, kendi adıma da çok mutluyum." dedi.

İlk maçın öneminden bahseden Valencia, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın önemini biliyorduk ve galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacak ve daha iyi yere gitmemize yol açacak." ifadelerini kullandı.

JOSE SOSA: BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ

Hedefin şampiyonluklar olduğunu kaydeden Arjantinli, "Fizik olarak tam hazır değilim. Takıma yardımda bulunduğum için çok mutluyum. Böyle bitirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çok mutluyum. Buradaki ilk röportajımda da söylediğim gibi, hepimizin amacı kupaları kazanmak. Bütün arkadaşlarımın da böyle yardımcı olacağına inanıyorum, böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mazinde bir tarih yatar yaşa Fenerbahçe ne mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe
Böyle hakemle devam sosa efendi
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