SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Enner Valencia rekora koşuyor! Alex de Souza'ya ortak oldu...

Enner Valencia rekora koşuyor! Alex de Souza'ya ortak oldu...

18.05.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia; bu sezon Süper Lig’de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın rekorunu da egale etti.

Enner Valencia rekora koşuyor! Alex de Souza'ya ortak oldu...

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1’lik skorla kazandı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.

AW894137_01

Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28’e yükseltti. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.

ALEX'E ORTAK OLDU

Fwbm1PLXoAIM8i4

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.

AW894134_25

Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçın ardından transferini açıkladı!Maçın ardından transferini açıkladı!
Fenerbahçe bin pişman! ManU transferi bitirdiFenerbahçe bin pişman! ManU transferi bitirdi
TFF, yabancı kuralını açıkladı!TFF, yabancı kuralını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Enner Valencia Alex de Souza fenerbahçe spor spor toto sezon bıraktı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!

Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!

Altınordu'da deprem! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''

Altınordu'da deprem! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''

Galatasaray lig bitmeden transfer için düğmeye bastı!

Galatasaray lig bitmeden transfer için düğmeye bastı!

Galatasaray'dan Terim'e davet! Yuvaya dönüyor

Galatasaray'dan Terim'e davet! Yuvaya dönüyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.