Enner Valencia: Sezon sonunda şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Enner Valencia, sarı - lacivertlilerin Başakşehir'e 2-1 yenilerek elendiği Türkiye Kupası maçı sonrasında konuştu.

Mücadelenin yetmediğini kaydeden Ekvadorlu oyuncu, "Çok erken eksik kaldık, buna rağmen takım her şeyiyle savaştı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, eksik kalınca daha da zor oldu. Gol attım ama işe yaramadı, tur atlayamadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir fikstürü geride bıraktıklarını söyleyen Valencia, "Bu ay çok yoğun oldu. İyi ekibiz, çok oyuncumuz var, her şeyi vereceğiz. Ligde zirvelerdeyiz, en üstlerde olmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda da şampiyon olacağız." dedi.

