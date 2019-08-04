Enner Valencia: Tigres'teyim ve burada mutluyum

Tigres forması giyen ve forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray ile de ismi anılan Enner Valencia, Meksika basınına açıklamalarda bulundu.
Tigres'te mutlu olduğunu söyleyen Valencia, "Ne zaman transfer dönemi gelse, beni başka bir takıma gönderiyorlar ama ben yine burada, Tigres'teyim ve mutluyum. Taraftarları eğlendirmeye devam etmek istiyorum çünkü bana çok iyi davranıyorlar. Buradayım ve devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Enner Valencia, 2017 yazında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Tigres'e transfer olmuş ve 90 maçta oynarken 32 gol ve 9 asistlik bir performans sergilemişti.
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