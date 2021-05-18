Enspire Kreatif Enerji Çözümleri Türkiye'yi ESCO modeli ile tanıştırıyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Entek Elektrik, Türkiye'de Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Enerji Verimliliği ve yerinde enerji üretimi projelerine hayat vermek için Enspire Kreatif Enerji Çözümleri'ni kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını performansa dayalı sözleşmeler ve iş ortakları ile proje geliştirme yaklaşımına oturtan Enspire, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre 2018'de 30 milyar doları aşan ve toplam enerji verimliliği yatırımlarında yüzde 14'ten fazla pay alan ESCO modelinin Türkiye'de yaygınlaşması için çalışıyor.

Dünyada kullanımı her yıl yaygınlaşan ESCO modeli, kendi kendini ödeyen finansman yapısı ile tesisler için enerji tüketimi, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Entek Elektrik ve Enspire Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, ESCO'nun Türkiye'de geleceğin enerji yatırım modeli olacağını bildirdi.

Kaya, Elektrik veya ısı fark etmeksizin tüm enerji tiplerinde elde edilen tasarrufun, projeyi amorti etmesini amaçlayan modelin, dünyadaki kullanımının her geçen gün artığını belirterek, "İş ortağımız olan ESCO'larla birlikte performansa dayalı sözleşmeleri odağımıza alarak enerji verimliliğine yeni bir soluk getiriyoruz. Enspire olarak, projelerin tüm finansmanını sağladığımız bu model, geleceğin enerji yatırım modeli olacak. Ülkemizdeki işletmelerin de kendi finansmanını yaratan modeller ile yatırım yapacağını ve dünya enerji trendlerinden daha çok pay alacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.