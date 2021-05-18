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Enspire Kreatif Enerji Çözümleri Türkiye'yi ESCO modeli ile tanıştırıyor

18.05.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri Türkiye'yi ESCO modeli ile tanıştırıyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Entek Elektrik, Türkiye'de Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Enerji Verimliliği ve yerinde enerji üretimi projelerine hayat vermek için Enspire Kreatif Enerji Çözümleri'ni kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını performansa dayalı sözleşmeler ve iş ortakları ile proje geliştirme yaklaşımına oturtan Enspire, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre 2018'de 30 milyar doları aşan ve toplam enerji verimliliği yatırımlarında yüzde 14'ten fazla pay alan ESCO modelinin Türkiye'de yaygınlaşması için çalışıyor.

Dünyada kullanımı her yıl yaygınlaşan ESCO modeli, kendi kendini ödeyen finansman yapısı ile tesisler için enerji tüketimi, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Entek Elektrik ve Enspire Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, ESCO'nun Türkiye'de geleceğin enerji yatırım modeli olacağını bildirdi.

Kaya, Elektrik veya ısı fark etmeksizin tüm enerji tiplerinde elde edilen tasarrufun, projeyi amorti etmesini amaçlayan modelin, dünyadaki kullanımının her geçen gün artığını belirterek, "İş ortağımız olan ESCO'larla birlikte performansa dayalı sözleşmeleri odağımıza alarak enerji verimliliğine yeni bir soluk getiriyoruz. Enspire olarak, projelerin tüm finansmanını sağladığımız bu model, geleceğin enerji yatırım modeli olacak. Ülkemizdeki işletmelerin de kendi finansmanını yaratan modeller ile yatırım yapacağını ve dünya enerji trendlerinden daha çok pay alacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve karbonsuz ekonomiye yönelik çıktılar üretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kaya, "ESCO'lar ve Performansa Dayalı Sözleşmelerimizle büyük, orta, küçük ölçekli, özel, kamu, sanayi veya ticari bina fark etmeksizin tüm projelerde finansal açıdan kaynak artırımı sağlıyoruz. Ayrıca ölçme ve doğrulama kısmında, tüm verilerin online olarak görülebileceği şekilde ilerliyoruz. Böylece müşterinin benzersiz, tarafsız ve doğru bir veriye ulaşmasını sağlıyoruz. Geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasına yardımcı oluyoruz. Kendimizi değer yaratan bir Süper ESCO gibi konumlandırıyor ve Enspire olarak tek elden çözüm sağlıyoruz. Projelerimizde kestirimci bakım yöntemini esas alıyor ve performansın sürekliliğini odağa yerleştiriyoruz. Bu bakımdan Türkiye'de ilk olan bir modelin öncüsü oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, şunları kaydetti:

"Performansa Dayalı Sözleşmeler ile müşterilerimizin kendi kaynaklarını, enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi projeleri haricinde başka alanlarda değerlendirmesine olanak tanıyoruz. Bu projelerin finansmanında kaynağı biz sağlıyoruz. Enerji verimliliği ve yerinde enerji üretim projeleriyle karbon salınımında azalma sağlayarak çevreye sürdürülebilir katkı sağlıyoruz. Enspire olarak, sanayi işletmeleri ve ticari binalarının enerji dönüşümünde öncü rol oynayarak, müşterilerimize düşük enerji giderleri ile rekabet avantajı sunuyoruz. Ayrıca Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ndaki hedeflere ulaşmada da destek sağlamayı hedefliyoruz."

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