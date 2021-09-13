YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti

Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti

13.09.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok seyahat eden kişiler 26-33 yaşındaki erkekler oldu.

Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok tercih edilen tatil bölgeleri Antalya, Muğla ve İzmir olurken, bu illeri Aydın ve Balıkesir takip etti.

Araştırmaya göre, ortalama 2,5 gün tatil yapılırken, bu yaz 26-33 yaşındakilerin daha çok seyahat ettiği ve bu kişiler arasında da erkeklerin öne çıktığı belirlendi.

- Bu yazın en pahalı bileti 79 bin 45 TL oldu

Enuygun'un yaptığı yaz analizine göre, bu yaz uçak biletinde ortalama sepet fiyatı 727 TL, otobüs biletinde ise 288 TL oldu.

Bu yazın en pahalı uçak bileti ise 79 bin 45 TL (tek kişi) ile İstanbul-Guangzhou Baiyun uçuşu olarak belirlendi. Analize göre, 2021 yazında en ucuz uçak bileti 80 TL, en ucuz otobüs bileti ise 10 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl yurt dışı uçuşların geçen yıla göre tüm satışlara oranla iki kat arttığını belirleyen analiz, en çok tercih edilen destinasyonların ise Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Sırbistan olduğunu belirledi.

Enuygun yaz seyahat analizine göre, uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Trabzon ve Bodrum oldu.

1 Temmuz-1 Eylül'de en çok otobüs bileti sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için satıldı. Bu illeri Kayseri, Muğla, Bursa, Hatay ve Gaziantep takip etti.

Tüm yaz döneminde en çok uçak bileti satılan günler Kurban Bayramı tatili tarihlerine denk geldi. 1 Temmuz'da yasakların kalkması, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birleşmesiyle otobüs bileti satışları temmuzda haziran ayına göre yüzde 150 arttı.

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uçakla tercih ettiği rota Sabiha Gökçen-Antalya, Sabiha Gökçen-Milas ve Sabiha Gökçen-Dalaman, otobüsle gidilen şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin oldu.

- Otobüs bileti satışları temmuz ve ağustosta yükselişe geçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Bu haziran ayında uçak bileti satışları mayısa oranla yüzde 77 artış gösterdi, otobüs bileti satışları ise temmuz ve ağustos ayında yükselişe geçti. Temmuz ayında hazirana göre yüzde 150, ağustosta ise hazirana göre yüzde 88'lik bir artış söz konusu. Bir süredir ara verdiğimiz seyahatlerimizi bu yaz gerçekleştirmeye başladık. Önümüzdeki dönem için beklentimiz oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyorAmpute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.