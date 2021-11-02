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Enuygun'a “Dünyanın Önde Gelen Seyahat Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülü

02.11.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun'a “Dünyanın Önde Gelen Seyahat Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülü

İSTANBUL(AA) - Enuygun, Uzakrota Ödülleri’nde küresel çapta yapılan halk oylaması sonucunda “Dünyanın Önde Gelen Seyahat Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Uzakrota’dan ödülle döndü. Ekim ayı boyunca süren ve küresel çapta 194 bin 743 oy kullanılan yarışmada Enuygun, “Dünyanın Önde Gelen Seyahat Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama" mottosuyla hizmet veren Enuygun’un mobil uygulamasını kullananlar istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanı sıra aradığı otele de anında rezervasyon gerçekleştirebiliyor. Böylece kullanıcılar satın aldıkları uçak bileti, otobüs bileti ve gerçekleştirdikleri otel rezervasyonunu aynı uygulama üzerinden görebiliyor.

Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunabilmek için mobil uygulamasını her geçen gün geliştirmeye devam eden Enuygun, otobüs seferleri özelinde geliştirdiği en yeni özelliği “Öne Çıkan Sefer” ile kullanıcılarına aradıkları bilete kolayca ulaşma imkânı sunuyor. Teknolojide yaşanan tüm gelişme ve yenilikleri kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için kullanan Enuygun, makine öğrenmesiyle oluşan bu dinamik algoritmayla sürekli kendini yenileyerek en iyi seçenekleri tüketicilere sunmaya devam ediyor.​​​​​​​

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