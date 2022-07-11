İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, farklı aktiviteler denemek isteyen adrenalin tutkunları için çok özel rotalar hazırladı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayının gelmesiyle birlikte tatil planları da çoktan yapılmaya başlandı., Özellikle de macera tutkunları, bu yaz yeni deneyimler yaşayabilecekleri rotalara ilgi gösteriyor.

Enuygun.com, adrenalin tutkunlarının gidebileceği rotaları paylaştı. Buna göre, Türkiye'de macerayı seven tatilciler için oldukça önemli tatil merkezleri bulunuyor.

Özellikle yaz aylarında farklı deneyimler yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yamaç paraşütünden kitesurf'e, raftingden, jet boat'a kadar birçok aktiviteyi Türkiye'de yapabilmeleri mümkün.

- Kaş'ta dalış

Yaz aylarının en heyecan verici aktivitelerinden dalış, Enuygun.com'un listesindeki ilk aktivite oldu.

Türkiye'de dalış denilince akla gelen ilk lokasyonlardan biri Kaş. Kaş; denizi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve eşsiz manzaralarıyla dalış meraklılarının uğrak noktalarından. Kaş'taki dalış noktalarının bazıları yalnızca profesyonellerin dalış yapabileceği yerler olurken, bazı noktalar ilk kez dalış yapacak kişilere de uygun.

- Selçuk'ta Skydive'ı deneyin

Skydive, yani "gökyüzü dalışı" da Enuygun'un adrenalin düşkünlerine önerdiği aktivitelerden biri. Bir hava aracından serbest düşüş yapıp gereken yüksekliğe gelince paraşütün açıldığı skydive, aslında kendini aşağıya bırakmaktan ibaret heyecan dolu bir aktivite.

Türkiye'deki en iyi skydive merkezi ise Efes Antik Kenti'nin de bulunduğu İzmir'in Selçuk ilçesi. Hatta burası Türkiye'deki diğer skydive noktalarından daha elverişli hava koşullarına sahip. Kısa bir eğitimin ardından denenebilecek skydive aktivitesi ile Efes Antik Kenti'nin muhteşem manzarası gökyüzünden seyredilebiliyor.

- Fethiye'de yamaç paraşütü

Rüzgar eşliğinde eğimli ve yüksek bir tepeden koşarak yapılan yamaç paraşütü aktivitesi denildiğinde öne çıkan yerlerden biri de Fethiye.

Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken dünyanın en özel plajlarından Ölüdeniz'in masmavi manzarası da yukarıdan izlenebiliyor.

Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ'da sertifikalı pilotlar eşliğinde gerçekleştirilebilen yamaç paraşütünün sonunda Belcekız Plajı'na iniş yapılıyor.

- Akyaka'da kitesurf ile uçmayı deneyimleyin

Kiteboard olarak da bilinen kitesurf denildiğinde öne çıkan lokasyonlardan biri Akyaka. Akyaka’nın denizi de rüzgarı da bu aktivite için ideal koşullara sahip. Azmak Çayı’nın denizle buluştuğu yerde oluşan akıntı, kitesurf için gereken termik rüzgârı sağladığı için burada kitesurf yapmak çok eğlenceli. Bu aktiviteyi deneyimlemek için profesyonel olmaya gerek yok. Akyaka Plajı’nın sığ ve uzun olması kitesurf eğitimi almak için oldukça elverişli.

- Köprülü Kanyon'da rafting yapın

Toros Dağları'ndan inen suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri, her yaz rafting yapmak için tercih edilen bir nokta.

Enuygun.com'un önerdiği 12 kilometre uzunluğundaki rafting parkuru, Selge Antik Kenti'nden 11 kilometre aşağıda bulunuyor.

- Alaçatı'da rüzgarın tadını çıkarın

İngilizcesi windsurfing olan rüzgar sörfü, sörf tahtası ve yelken ile su üzerinde ilerlenerek yapılan bir aktivite. Bu aktivite için önemli olan söz konusu plajın iyi rüzgar alması. Çünkü sörf tahtasının üzerindeki sporcu, rüzgarın itici gücüyle ilerliyor. Bu aktiviteyi yapabilmek için özel bir eğitim ve iyi yüzmek yeterli. Alaçatı, sadece Türkiye'de değil, dünyada da rüzgar sörfü için en iyi yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

- Jet boat ile adrenalini hissedin

Güçlü motorlara sahip "jet boat" adı verilen botlarla saatte 80 kilometrelik hızla gidilerek yapılan aktivite Türkiye'de Düden Çayı'nda gerçekleştiriliyor.

Jet boat'u kullanan uzman bir sporcu, o hızda giderken ani manevralar, anlık frenler ve 360 derecelik anlık dönüşler yapıyor. Farklı bir heyecan arayanlar burada jet boat yapıp maceraya doyabiliyor ya da Düden Çayı'nın sularında serinleyebiliyor.

