Enuygun.com'dan Batum tatili için öneriler

İSTANBUL (AA) - Seyahat Sitesi Enuygun.com, kimlikle gidilebilen Batum'da tatilinin ipuçlarını sıraladı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı seyahatlerinde pasaport ve vize işlemleri hem zaman alıcı hem de masraflı prosedürlerden biri, Türkiye’den kimlikle gidilebilecek ülkelerde ekstra vize ücreti ödemeden yurt dışı tatili yapmak mümkün.

Türkiye'den kimliksiz gidilebilecek destinasyonlardan biri olan Batum, doğası, tarihi, yemekleri ve cazibe merkezleriyle herkesi cezbederken Batum’u keşfetmek hem kolay hem de hesaplı oluyor.

- Batum’a hem otobüs ile hem de uçakla ulaşım mümkün

Gürcistan'ın Türkiye ile sınır komşusu olması hem de sadece kimlikle gidilebilen bir rota olması Batum’un popüler ve uygun fiyatlı destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor. Artvin’in sınır komşusu Batum’a otobüsle veya araçla gidebilirken, uçak da tercihlerden biri oluyor.

Batum’da yer alan Alexander Kartveli Batumi Uluslararası Havalimanı’na İstanbul’dan direkt uçuşlarla ulaşabilmek mümkün. Başka şehirlerden de uçakla şehre ulaşmak istendiğinde İstanbul aktarmalı Batum uçuşlarını tercih edebiliyor. Farklı bir kültürü tanımak ve yeni yerler keşfetmek için 1 saat 50 dakikada uçak ile Batum’a ulaşabiliyor.

Batum’a ulaşım seçeneklerinin bir diğeri ise otobüs. İstanbul’dan 21 saat, Ankara’dan ise 16 saat uzaklıkta olan şehre Batum otobüs bileti satın alarak ulaşım sağlanabiliyor. Ankara-Batum otobüs biletleri ortalama 700 TL iken İstanbul-Batum otobüs biletleriyse ortalama 650 TL.

Batum’a kişisel araç ile gidilebilirken, Hopa üzerinden Sarp Sınır Kapısı’nı geçerek ülkeye giriş yapılabiliyor. Bu geçiş esnasında giriş-çıkış formunu doldurması, yurt dışı çıkış harcı alınması, Türk ve Gürcü polis kontrol noktasından geçiş yapılması gerekiyor. Araçla geçiş için yolcunun kendi adına kayıtlı bir araçla şehre geçmesi gerekiyor.

Yolcu kendisine kayıtlı bir araçla geçiş yapmayacaksa aracın sahibi tarafından verilmiş vekaletnameye sahip olmalı ve bu vekaletnamenin Gürcistan’ın Türkiye temsilciliklerinde onaylanmış İngilizce ve Gürcüce tercümesini yanında bulundurmalı.

- Batum’da gezilmesi gereken yerler

Enuygun.com Batum’a gidecek kişiler için şehirde mutlaka gezilmesi gereken noktaları da sıraladı. Batum Botanik Bahçesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. 6 kıtadan getirilen 5 binden fazla çiçek türünün bulunduğu bu özel bahçeyi bisiklet ile gezmek mümkün.

Ayrıca Gürcistan’ın en önemli yapılarından Ali ve Nino heykellerinin önünde fotoğraf çektirmek de Batum gezisinin olmazsa olmazları arasında. Batum’un en güzel dağları arasında yer alan Trinity Dağı ve şehrin manzarasını görebileceğiniz Kutsal Trinity Kilisesi kentin en önemli cazibe merkezlerinden ikisi.

Batum’daki panoramik dönme dolap da şehrin manzarasının keyifle seyredilebileceği başka bir rota. Batum Piazza Meydanı, Anıtlarla dolu Colonnade, Poseidon Heykeli ve Neptün Çeşmesi, Batum Tiyatro Meydanı ve Kvariati Plajı yine Batum gezisinde görülmesi gereken yerler arasında sıralanıyor.

- Batum’da tadılması gereken onlarca lezzet var

Açıklamaya göre, şehre seyahat edenlerin Gürcü mutfağının 2 önemli yemeği olan haçapuri ve hinkali tatması öneriliyor. Özellikle Cafe Laguna’da haçapuri, Kalakuri’de ise hinkali mutlaka deneyimlenmesi öneriliyor.

Bunların yanı sıra kuzu eti ve pirinç ile pişirildiği için beyrana benzeyen harço çorbası da kesinlikle tadılması gereken lezzetler arasında yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra cevizli patlıcan, turşu çeşitleri yine Gürcü mutfağının önerilerinden.

Batum’da 2 kişilik başlangıç, ana yemek ve tatlı içeren bir yemeğin maliyeti 395 TL. Bunların yanı sıra kutu kola 12 TL, normal boy bir cappucino ise 35 TL

