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  4. Enuygun'dan Seyahatsever Projesi'yle gezecek gençlere 5 rota önerisi

Enuygun'dan Seyahatsever Projesi'yle gezecek gençlere 5 rota önerisi

12.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rotalar arasında Kapadokya, Eskişehir, Antalya, İzmir ve Muğla bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi kapsamında gençlere 5 rota önerisi hazırladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri ve tanımaları amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz kalabildiği anımsatıldı.

Gençlerin sadece ulaşım ve yeme-içmeye bütçe ayırarak Türkiye'yi gezebileceği kaydedilen açıklamada, proje ile seyahate çıkacaklar için 5 rota önerisi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, gençler için önerilen rotalar arasında başı Kapadokya çekiyor. Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk sıralarında yer alan ve birçok farklı kültürün izlerini taşıyan Kapadokya, tarihi yapıları ve benzersiz atmosferiyle gençlerin dolu dolu birkaç gün geçirebileceği rotalar arasında yer alıyor.

Göreme başta olmak üzere Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Ürgüp'ün mutlaka görülmesi öneriliyor.

Antalya ise denizi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve gençlerin keyifle tatil yapabileceği rotalar arasında öneriliyor. Özellikle Antalya'ya deniz, kum ve güneş tatili yapmak için gidenler Damlataş, Lara Halk, İnciraltı, Olimpos ve Konyaaltı plajlarını tercih edebilir.

Kentin tarihi dokusunu ve güzelliklerini yakından tanımak isteyen gençlere Aspendos Antik Tiyatrosu, Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Alanya Kalesi öneriliyor.

- Öğrenci kenti Eskişehir

Öneriler rotalar arasında gelen Eskişehir de öğrenci kenti olarak biliniyor. Gençlerin keyifle gezebileceği ve kolayca sosyalleşebileceği şehirler arasında yer alan Eskişehir'de Odunpazarı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Odunpazarı Modern Müze ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmesi gereken seçenekler arasında.

Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir eden İzmir'de KYK yurtları şehir merkezi, Çeşme ve Urla ilçelerinde bulunuyor. Bu kentte Alsancak Sevgi Yolu, Kordon, Bostanlı Sahili, İzmir Saat Kulesi ve Tarihi Asansör merkezde konaklayanların gezmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Deniz tatili içinse Urla ve Çeşme'deki yurtlarda konaklama imkanı mevcut.

Rota önerileri arasında bulunan Muğla'da merkez ile Fethiye, Ortaca ve Milas ilçelerinde KYK yurdu yer alıyor. Milas'ta kalacak gençlere Milas ile Bodrum'u keşfetmeleri öneriliyor.

Milas'ta Beçin Kalesi, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Baltalı Kapı; Bodrum'da Yalıkavak Halk Plajı, Gümüşlük Sahili, Akyarlar Plajı ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile Zeki Müren Evi ziyaret edilebilecek noktalar arasında bulunuyor.

Fethiye'de kalacak gençlere Ölüdeniz Plajı, Babadağ, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu; Ortaca'da ise caretta carettalar ile yüzülebilecek İztuzu Plajı öneriliyor.

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