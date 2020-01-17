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  4. Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı.

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı. 6 aylığına anlaşılan oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı. Kupa maçında lisansı çıkartılmadığı için forma giyemeyen Enver Cenk Şahin, Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınacak.

ENVER CENK ŞAHİN KİMDİR?

22 Eylül 1994 yılında doğdu. Zonguldak doğumlu. Orta saha ve Kanat mevkilerinde oynuyor. Futbola Medipol Başakşehir alt yapısında başladı. Medipol Başakşehir yaş gruplarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. A takımdaki futbolu ile 2016-2017 sezonunda Almanya'nın St. Pauli takımına transfer oldu. 3 yıl oynadıktan sonra Ingolstadt takımına transfer oldu. Sezon başında yeniden St. Pauli takımına dönen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Enver Cenk, bu sezon sadece 1 maçta (23 dakika) görev yapmıştı. Enver Cenk Şahin, 182 maçta 23 kez gol atarken 42 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.

(İHA)

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