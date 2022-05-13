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Enygun'dan 19 Mayıs tatili için rota önerileri

13.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan: - "Sıcaklıkların artmaya başlamasına bağlı olarak bu dönemi ilk yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler çok olacaktır ve güney ve Ege sahillerine bir talep olacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Enuygun, 19 Mayıs tatilini 4 güne çıkaracak kişiler için gidilebilecek gezi rotalarını listeledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 19 Mayıs tatili için son dakika planlarının artacağını öngörüyor.

Bu kapsamda Enuygun, 20 Mayıs Cuma günü de izin alarak tatili 4 güne çıkaracak kişiler için hava durumu ve bilet fiyatlarını göz önünde bulundurarak gezi rotası önerilerinde bulundu.

Buna göre, Marmaris'e bağlı tatil beldesi Selimiye, Urfa Göbeklitepe, Sapanca ile Antalya'nın Manavgat ilçesi tatilcilere sunulan lokasyonlar arasında yer alıyor.

Son dönemlerde ismi sıkça duyulan ve Marmaris'e bağlı bir tatil beldesi olan Selimiye, Enuygun.com'un uzun hafta sonu için önerdiği ilk adres.Özellikle yerli turistin yoğun olduğu yaz sezonuna göre mayıs ayında Selimiye'de oldukça sakin bir 4 gün geçirmek mümkün. Selimiye, sahil boyunca sıralanmış butik otelleri, restoranları ve kafeleriyle zihni dinlendirmek için uygun bir yer.

- Urfa Göbeklitepe

Urfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda, merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki dağlık alan üzerinde yer alan Göbeklitepe, tarihi ezberleri bozarak ziyaretçilerini büyülerken kültür turizmine tutkun tatilcilerin listesinde ilk sırada.

Ayrıca Harran Evleri, Hz. İbrahim Mağarası, Balıklı Göl gibi yapılarla ve de masalsı dokusuyla anıtlaşan Urfa tatilcileri bekliyor.

- Sapanca

Sapanca, özellikle İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyen misafirler için ideal bir lokasyon. Sakarya'ya bağlı Sapanca, araçla İstanbul'a 2 saat mesafede.

Bu nedenle Sapanca, şehir yaşamından bunalan İstanbullular için adeta bir kaçış noktası olarak sıkça tercih ediliyor. Her mevsimi ayrı güzel Sapanca, muhteşem gölü, doğal güzellikleri ve tertemiz havası ile mayıs ayında da oldukça keyifli.

- Manavgat

Enuygun.com'un son önerisi ülkenin turizm başkentlerinden Antalya'dan geliyor. Şehrin en büyük ilçelerinden Manavgat, aynı zamanda bölgenin en popüler tatil destinasyonları arasında.

Manavgat, plajlarına ek olarak Köprülü Kanyon ve Manavgat Şelalesi sayesinde sezon boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu ilçe, deniz sezonunu erken açmak isteyenler için harika bir seçenek. Manavgat aynı zamanda deniz kıyısındaki otel seçenekleriyle de ünlü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, "Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatili, 1 gün izin alarak 4 günlük uzun bir hafta sonu imkanı sağlıyor. Kullanıcıların bu tatil için son dakika planlarının daha fazla olmasını bekliyoruz. Özellikle sıcaklıkların artmaya başlamasına bağlı olarak bu dönemi ilk yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler çok olacaktır ve güney ve Ege sahillerine bir talep olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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