YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. EPDK kararı

EPDK kararı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

EPDK kararı

İSTANBUL (AA) - Doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademeleri, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olanı esas alınarak belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EPDK'nin yaptığı değişiklikle, doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademelerinin belirlenmesinde, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olan esas alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.