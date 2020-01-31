EPDK kararı

İSTANBUL (AA) - Doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademeleri, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olanı esas alınarak belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EPDK'nin yaptığı değişiklikle, doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademelerinin belirlenmesinde, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olan esas alınacak.

