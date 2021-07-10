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Eran Zahavi: Galatasaray'ı yeneceğiz

10.07.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV'nin golcü oyuncusu Eran Zahavi açıklamalarında, "Galatasaray maçı için düşüncem çok net. Kazanmalıyız. Ve çok net söylüyorum, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Eran Zahavi: Galatasaray'ı yeneceğiz

PSV Eindhoven'ın İsrailli golcüsü Eran Zahavi, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ı eleyeceklerine emin olduğunu ifade etti.

"G.SARAY MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Galatasaray maçı için düşüncem çok net. Kazanmalıyız. Ve çok net söylüyorum, kazanacağız.

"FAZLA TATİL GEÇİREMEDİK"

İyi bir tatil geçirdik ancak normal bir tatil gibi gelmedi çünkü en başta İsrail Milli Takımı ile birlikteydim. Ailem için zor oldu. İsrail'delerdi ancak milli takım amacıyla hemen ayrılmak zorunda kaldım. Bu da benim bir işim, profesyonel olmanın bir gerekliliği de bu.

"BAZEN KAZANMAYI HAK ETTİK"

Geçen sezon şanssızdık ancak doğru takım ruhuyla doğru işleri yapmamız da bizim şansımız. Bazen kazanmayı hak ettik ancak bizim için doğru zamanlar olmadı. Kazanırken de daha çok acı çekmeliyiz. Belki de gelecek sezon için ders almış oluruz. Şimdi sahada daha çok acı çekmeliyiz. Her dakika, her puan için mücadele vermeliyiz.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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