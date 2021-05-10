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Eran Zahavi hayatının şokunu yaşadı!

10.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhoven'ın İsrailli yıldızı Eran Zahavi'nin eşi Shay ve 3 çocuğu evdeyken kargocu kılığına giren soyguncular silahlı soygun yaptı. Soygun sırasında Zahavi'nin eşi ve çocuklarının elleri bağlandı, ağızları bantlandı.

Eran Zahavi hayatının şokunu yaşadı!

PSV Eindhoven'ın İsrailli yıldızı Eran Zahavi, Hollanda'da büyük bir şok yaşadı.

Eran Zahavi, takımıyla birlikte Willem II maçı için Tilburg şehrine gittiği sırada karısı Shay ile birlikte 8 yaşındaki oğlu ve 5 yaşındaki ikizleri evdeydi. Haberlere göre; Zahavi'nin evini soymak isteyen iki soyguncu, kargo personeli gibi giyindi. Shay Zahavi, kargo elemanları zannedip kapıyı açtığında soyguncular silahlarını çıkardı.

Evde yaşanan arbede esnasında Shay, Eran Zahavi'yi arayarak evde hırsızların olduğunu iletti. Ancak, soyguncular sonrasında telefonu alarak kapattı. Zahavi'nin karısını ve çocuklarını bağlayıp ağızlarını bantla kapatan soyguncular, evdeki değerli eşyaları soymaya başladılar.

POLİSLER, HELİKOPTERLE ARADI

Eran Zahavi de endişeye kapılarak polisi aradı. Polisleri, birkaç dakika içerisinde eve vardıklarında soyguncuların kaçtığını fark etti. Bunun üzerine evin etrafında helikopterle arama yapmasıan karşın soyguncuların izine rastlayamadı.

Eran Zahavi ve eşi Shay, sonrasında Hollanda polisine ifade verdiler.

ZAHAVI'NIN MENAJERİ: "SOYGUN YAŞANDI"

Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katsav, "Eran Zahavi, takımdan ayrıldı ve karısı ile çocuklarının yaşadığı eve hareket etti. Silahlı bir soygun yaşandı. Daha fazla ayrıntıyı polis soruşturmasından sonra vereceğiz." açıklamasını yaptı.

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