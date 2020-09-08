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Eran Zahavi: Hiçbir şey belli değil!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 07:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi, İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Eran Zahavi: Hiçbir şey belli değil!

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi, transferiyle ilgili olarak İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili gelen soruya Eran Zahavi, "Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Çin'deki kontratım hala devam ediyor. Neler olacağını hala bilemiyorum." cevabını verdi.

Zahavi, "Milli maçlar sona erdi. Yarından itibaren artık transfere odaklanabilirim. Transfer için bugünden yarına söylenecek bir şey yok. Çünkü, ben de bilmiyorum. Belli olunca hep birlikte göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberin detayında ise; Guangzhou R&F ile sözleşmesi Aralık sonunda bitecek olan 33 yaşındaki hücumcu, koronavirüs pandemi kuralları nedeniyle Çin'e geri dönerse, İsrail'in ekim ayında oynayacağı milli maçlarda forma giyemeyecek. Bu nedenle Çin'e geri dönemediği de belirtildi.

106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST

Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncu, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik istatistikler yakaladı. (Sporx)

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