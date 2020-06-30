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Eraslan: "Dünyanın dört bir yanında kurban ibadetine devam ediyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, 2020 yılı kurban kesim bedelinin 900 lira olduğunu açıkladı.İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Eraslan, 2020 yılı kurban kesim bedelinin 900 lira olduğunu söyleyerek, “Bir yetim-yoksul çocuk giydirme bedeli ise 150 lira olarak belirlendi.

Eraslan: "Dünyanın dört bir yanında kurban ibadetine devam ediyoruz"

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, 2020 yılı kurban kesim bedelinin 900 lira olduğunu açıkladı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Eraslan, 2020 yılı kurban kesim bedelinin 900 lira olduğunu söyleyerek, “Bir yetim-yoksul çocuk giydirme bedeli ise 150 lira olarak belirlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 28 yıldır bu kutlu ibadeti dünyanın dört bir yanında uygulamaya devam ediyor. Geçen sene 93 ülkede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdık” diye konuştu.
Eraslan, ayrıca vatandaşların kurban bağışı yaptıklarında kurbanları kesildiği zaman kısa mesaj ve aranarak kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Eraslan:

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