ERASMUS projesiyle Kayseri'ye gelen yabancı öğrenciler Anadolu'yu keşfediyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Avrupa'nın birçok ülkesinden ERASMUS Hareketlilik Projesi kapsamında Erciyes Üniversitesine (ERÜ) gelen öğrenciler, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de Anadolu'nun tarihine yolculuk yapıyor.

İngiltere, Fransa, Romanya ve Polonya gibi ülkelerden üniversite öğrencileri, ERASMUS kapsamında bir araya geldikleri ERÜ'de derslerden kalan zamanlarda şehir şehir geziyor.

Anadolu'yu tanıyan yabancı öğrenciler, ülkelerinde hem ERÜ'nün hem de Türkiye'nin tanıtımını yapıyor.

ERÜ ERASMUS Koordinatörlüğünde çalışan öğretim görevlisi Mehmet Tanç, AA muhabirine, bu yıl tanıtım faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Her yıl öğrenci sayısının arttığını belirten Tanç, "Önceleri 3-5 öğrenci geliyordu. Yeterli memnuniyet sağladığımızı düşünüyoruz ki 2021-2022 döneminde 87 öğrenciyi misafir etmiş bulunuyoruz. Bizimle son derece güzel vakit geçiriyorlar. Birçoğu geldiğinde yabancılık çekiyor ancak giderken ağlayan öğrenciler oluyor." dedi.

Farklı ülkelerden öğrencilerin ERÜ'ye geldiğine işaret eden Tanç, şöyle konuştu:

"Romanya, İtalya, Fransa, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere hatta Kanarya Adaları'ndan öğrencilerimiz geldi. Kampüsümüzü uluslararasılaşma stratejisi kapsamında daha zengin hale getirmek istiyoruz. 13 ülkeden öğrenci geliyor. Öğrencilerin orijinleri farklı olabiliyor. Farklı kıtalardan, yani Japonya'dan bir öğrencimiz Litvanya'da okuyor ve buradan bize geliyor. Bu öğrenciler ülkelerine gittiklerinde birer kültür elçisi oluyor. Öğrenciler boş zamanlarında, hafta sonları Mardin, Diyarbakır, Hatay, İstanbul ve Antalya'yı da geziyor. Ülkemizin güzelliklerini tanıyorlar."

- "ERÜ'nün imkanları çok fazla"

İngiltere'de Coventry Üniversitesinde eğitim gören Sudan asıllı İtalya vatandaşı Khadija Adam, Türkiye'yi ve ERÜ'yü çok sevdiğini, çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelmeyi çok istediğini belirten Adam, "Her zaman Türkiye'nin tarihine, kültürüne bir hayranlığım vardı. O yüzden hayatımın bir döneminde Türkiye'ye gelmek istiyordum. ERÜ, kendi üniversiteme kıyasla çok büyük. ERÜ'nün imkanları çok fazla. Burada kendimi geliştireceğim çok seçenek var. Aynı zamanda seyahat etmek için buraya geldim. Gaziantep, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Antalya ve Kapadokya'ya gittim. Kayseri'nin coğrafi konumu çok güzel. Kayseri'de de gezilip görülmesi gereken tarihi yerler var. Kapadokya'dan çok etkilendim." dedi.

Fransa'nın Rennes Üniversitesinde okuyan Fas asıllı İspanya vatandaşı Ikram Mouredi Faska da ERÜ'yü çok beğendiğini ifade etti.

Faska, ERASMUS Kulübü'nün kendileriyle çok ilgilendiğini dile getirerek, "Burada farklı kültürde insanlarla tanıştım. Daha sonra da farklı dillerle ilgili deneyim yaşadım. Tabii ki bunları ülkeme döndüğümde pozitif bir deneyim olarak aktaracağım." diye konuştu.

- "Anadolu tarihi inanılmaz"

İtalya'da Milano Üniversitesinde eğitim gören Fas asıllı İtalya vatandaşı Nissrin Faridi de çok fazla imkan sunduğu için ERÜ'yü seçtiğini söyledi.

Her zaman Türkiye'ye gelmek istediğini belirten Faridi, şunları kaydetti:

"Bu kadarını beklemiyordum, ERÜ gerçekten çok büyük. Aynı zamanda Anadolu'yu geziyorum. Kapadokya, İstanbul, Bursa'da bulundum. Kayseri'de bulunmak, buradaki müzeleri gezmek beni çok etkiledi. Selçuklu döneminden kalma eserleri görmek, bilgi edinmek beni çok etkiledi. Staj için buradayım ama çok fazla seyahat etme şansına sahip oldum. Burada Selçuklu dönemine ait eserleri görmek beni çok şaşırttı ve etkiledi. Hem okuyoruz hem geziyoruz. Anadolu tarihi inanılmaz, çok güzel ve harika."

