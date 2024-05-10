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Erbaa Belediyesi, kene hastalıklarına karşı keklik ve sülün yetiştiriyor

İHA İHA
10.05.2024 15:23
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Erbaa Belediyesi keklik ve sülün üretim tesisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

Erbaa Belediyesi, kene hastalıklarına karşı keklik ve sülün yetiştiriyor

Türkiye’de İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına neden olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008’de kurulan tesiste, her yıl 500 kınalı keklik ile bin halkalı sülün yetiştiriliyor. Yetiştirilen sülün ve keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliği ile her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

YILLIK 500 KEKLİK İLE BİN SÜLÜN DOĞAYA SALINIYOR

Kenelerle doğal yollarla mücadele etmek için tesisi işlettiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Halk arasında, kene vakası olarak, kene ısırması olarak bildiğimiz vakalar maalesef bu bölgede, bu coğrafyada özellikle bu rakımda gerçekleşiyor. Bununla ilgili mücadelemizi biz doğal dengeyi bozmadan nasıl çözeriz düşüncesiyle böyle bir tesis işletiyoruz. Burada bizim keklik ve sülünlerimiz var. Yıllık yaklaşık 500 tane keklik ile bin tane sülünü doğaya salarak bu bölgede keneyle olan mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı büyümesi tabi ki bir süreç alıyor. Özellikle vakalara engel olalım insan sağlığına önem verelim bu salınımları da bölgemizde Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber her yıl gerçekleştiriyoruz.” dedi

Erbaa Belediyesi, kene hastalıklarına karşı keklik ve sülün yetiştiriyor

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