Erbaa’da 6 bin fidan toprakla buluştu

Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tepekışla mevkiinde oluşturulan alana 6 bin çam fidanı dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile ilçe protokolü katıldı. Etkinlikte 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yıl ormanını ağaç dikerek oluşturduklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ilerleyen yıllarda burada diktiğimiz ağaçların büyüdüğünü görür ve anlatırız. Bu fidanlar da ulu çınar Türkiye Cumhuriyeti gibi kök salar büyür” dedi.

