Ercan Kahyaoğlu: İstemediğimiz şekilde ligden ayrılmak zorunda kaldık

Fenerbahçe’ye karşı aldığı 2-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’e veda eden Akhisarspor’da Teknik Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün aldıkları mağlubiyeti bir kenara bırakarak kupa finaline odaklanacaklarını belirten Kahyaoğlu, “İstemediğimiz bir şekilde, matematiksel olarak iki maç kalmasına rağmen diğer sonuçlara bakmaksızın ligden ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bugünü bir kenara bıraktık. Çarşamba günü büyük bir camia ile kupa finaline çıkacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kupaya ne kadar yakın olduğumuzu da biliyoruz. Bu takım kupada çok farklı oynuyor. Çarşamba günü bütün sezon başarısızlığının telafisi mümkün olan bir maç oynayacağız. Umut ediyorum ki maçtan iyi bir kor alarak, son aldığımız kupanın yanına bir eşini daha götürürüz” şeklinde konuştu.

