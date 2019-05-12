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Ercan Kahyaoğlu: İstemediğimiz şekilde ligden ayrılmak zorunda kaldık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu Fenerbahçe mağlubiyetini bir kenara bıraktıklarını belirterek, “Çarşamba günü kupa finalinde bütün sezon başarısızlığının telafisi mümkün olan bir maç oynayacağız” dedi.

Ercan Kahyaoğlu: İstemediğimiz şekilde ligden ayrılmak zorunda kaldık

Fenerbahçe’ye karşı aldığı 2-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’e veda eden Akhisarspor’da Teknik Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün aldıkları mağlubiyeti bir kenara bırakarak kupa finaline odaklanacaklarını belirten Kahyaoğlu, “İstemediğimiz bir şekilde, matematiksel olarak iki maç kalmasına rağmen diğer sonuçlara bakmaksızın ligden ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bugünü bir kenara bıraktık. Çarşamba günü büyük bir camia ile kupa finaline çıkacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kupaya ne kadar yakın olduğumuzu da biliyoruz. Bu takım kupada çok farklı oynuyor. Çarşamba günü bütün sezon başarısızlığının telafisi mümkün olan bir maç oynayacağız. Umut ediyorum ki maçtan iyi bir kor alarak, son aldığımız kupanın yanına bir eşini daha götürürüz” şeklinde konuştu.

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Ercan Kahyaoğlu akhisarspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gecen sene okan burukla yollari ayirmasalar akhisar bu halde olmazdi akhisarin hocasida oguz cetine benziyor
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