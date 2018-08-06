Ercan Taner NTV'den ayrıldı

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV bünyesinde görev yapan Taner, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen açıkladı. Taner yaptığı açıklamada, "NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.



