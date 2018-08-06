SPOR

Ercan Taner NTV'den ayrıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır NTV ve NTV Spor bünyesinde görev yapan ünlü spiker Ercan Taner kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Ercan Taner NTV'den ayrıldı

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV bünyesinde görev yapan Taner, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen açıkladı. Taner yaptığı açıklamada, "NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ercan taner NTV NTV Spor

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