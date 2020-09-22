Ercan Taner ve Fatih Altaylı birbirlerinin telefon numaralarını paylaştılar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ercan Taner'le ilgili açıklamalarının ardından Taner'in kendisini aradığını söyledi ve canlı yayında numarasını paylaştı. Ercan Taner de Twitter hesabından Altaylı'nın numarasını yayınladı.

Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.

Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.

İŞTE FATİH ALTAYLI VE ERCAN TANER ARASINDA YAŞANANLAR

"ERCAN TANER KAFAN MI İYİ"

Ercan Taner ile ilgili de açıklamalarda bulunan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?

Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.