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Ercan Taner ve Fatih Altaylı birbirlerinin telefon numaralarını paylaştılar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ercan Taner ve Ersin Düzen hakkında yaptığı açıklamalardan sonra iki isimden de eleştiriler geldi.

Ercan Taner ve Fatih Altaylı birbirlerinin telefon numaralarını paylaştılar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ercan Taner'le ilgili açıklamalarının ardından Taner'in kendisini aradığını söyledi ve canlı yayında numarasını paylaştı. Ercan Taner de Twitter hesabından Altaylı'nın numarasını yayınladı.

Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.

Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.

İŞTE FATİH ALTAYLI VE ERCAN TANER ARASINDA YAŞANANLAR

"ERCAN TANER KAFAN MI İYİ"

Ercan Taner ile ilgili de açıklamalarda bulunan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?

Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

FATİH ALTAYLI ERCAN TANER

"ŞEREFSİZLİK YAPMA FATİH ALTAYLI"

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı." Açıklamalarında bulundu.

ercan taner

ERCAN TANER ALTAYLI'NIN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Taner, paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Taner, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Altaylı'nın telefon numarasını paylaşan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.

ercan

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