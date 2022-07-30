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Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor'da

30.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taner, Tivibu Spor seyircilerinin heyecanına 30 Temmuz tarihinden itibaren ortak olacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, profesyonel kadrosuna deneyimli spor spikeri Ercan Taner'i dahil etti.

Şirket açıklamasına göre, Ercan Taner, Tivibu Spor seyircilerinin heyecanına 30 Temmuz tarihinden itibaren ortak olacak.

Türk futbolunun başarılı spikerlerinden biri olan Taner 40 yılı aşkın kariyeri boyunca TRT, Lig TV, Show TV, NTV Spor, Bein Sports ve benzeri birçok kanalda önemli görevler üstlendi.

Taner, yeni yayın döneminde Tivibu Spor'da ekrana gelecek karşılaşmalarda yorumlarıyla izleyicilerin heyecanına ortak olacak.

Ercan Taner profesyonel hayatı boyunca Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve daha birçok önemli organizasyon ve turnuvada spikerlik koltuğunda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ercan taner tivibu spor

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