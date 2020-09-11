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Ercik: "Tek sevdamız milletimize hizmet"

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, hafta sonu ilçe kongrelerine devam edeceklerini belirterek, "İlçe kongrelerimizi ‘inandığın yolda yürü’ diyerek birlik ve beraberlik içerisinde demokrasi şöleninde gerçekleştiriyoruz” dedi.Ercik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 Eylül Cuma günü Çamlıyayla, 12 Eylül Cumartesi günü ise Mezitli ve Yenişehir ilçe teşkilatlarının kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, " Milletimize hizmet yolunda daha güçlü kadrolarla bu kutlu davada Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hafta sonu yapacağımız ilçe kongrelerimizi bitiriyoruz.

Ercik: "Tek sevdamız milletimize hizmet"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, hafta sonu ilçe kongrelerine devam edeceklerini belirterek, "İlçe kongrelerimizi ‘inandığın yolda yürü’ diyerek birlik ve beraberlik içerisinde demokrasi şöleninde gerçekleştiriyoruz” dedi.
Ercik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 Eylül Cuma günü Çamlıyayla, 12 Eylül Cumartesi günü ise Mezitli ve Yenişehir ilçe teşkilatlarının kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, " Milletimize hizmet yolunda daha güçlü kadrolarla bu kutlu davada Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hafta sonu yapacağımız ilçe kongrelerimizi bitiriyoruz. İlçe kongrelerimizi, açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızdaki bu değişim bir bayrak yarışıdır. Şuana kadar kongrelerini gerçekleştirdiğimiz ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarına başarılar diliyorum. Şimdiye kadar fedakarca partimize ve davamıza hizmet eden başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bu davaya gönül vermiş tüm yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk günkü aşkla bu kutlu davada milletimizle omuz omuza ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek derdimiz, tek sevdamız milletimize hizmet. Demokrasi şöleninde gerçekleştirdiğimiz ve de gerçekleştireceğimiz ilçe kongrelerimizin ülkemize, kentimize ve partimize hayırlı olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

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