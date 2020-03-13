Erciş belediyesinden fahiş fiyat denetimi

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından ilçe genelindeki eczane, market, kafe ve diğer satış yerlerini korona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.

Erciş Belediyesinden yapılan açıklamada, “Erciş Belediye Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda çalışmalarına başlayan zabıta ekiplerimiz fahiş fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Korona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına denetim çalışması başlatan zabıta ekiplerimiz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte eczane, market, kafe ve diğer satış yerlerini denetledi. Vatandaşların son günlerde dezenfektan ürünleri, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren zabıta müdürlüğünü ekiplerimiz ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı ve faturalar incelendi. Belediye Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak ya da telefonlarına HFA-Bildirimi mobil uygulamasını indirerek haksız fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu” denildi.

