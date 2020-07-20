YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinin parke taşı çalışmaları devam ediyor

Erciş Belediyesinin parke taşı çalışmaları devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 20.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.İlçedeki hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, sezon başında startını verdiği kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, sezon başında startını verdiği kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşları yazın tozdan kışın çamurdan kurtarmak için faaliyetlerine hız veren Erciş Belediyesi, mahalle içlerindeki yolları kilitli parke taşı ile döşüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında şu ana kadar Gölağzı, Latifiye, Hacıkaş, Sabanbüken, Yılanlı ve Çakırbey mahalleleriyle Süleyman mezrasındaki kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanırken; Tekevler, Camikebir, Örene, Kışla, Kızılören, Akbaş ve Söğütlü mahallelerinde ise çalışmalar devam ediyor. Sezon sonuna kadar kilitli parke taşı çalışmalarına devam edecek olan Erciş Belediyesi, periyodik olarak Salihiye, Alkanat, Gökoğlan, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar ve Çatakdibi mahallelerinin de yollarını kilitli parke taşı ile döşeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Van Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:51
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:34
Yatsı
21:10

Van Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.