Erciş’te dezenfekte çalışması

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüse karşı alınan önlemleri artıran Erciş Belediye Başkanlığı, dezenfekte işlemlerini vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda da sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.

Belediye ekipleri; ibadethaneler, kurum ve kuruluşlar, caddeler, sokaklar ve tüm toplu kullanım alanlarında yoğun bir çalışma ile dezenfekte işlemlerini mesai içi, mesai sonu ve hafta sonları da vardiyalı gerçekleştiriyor.

