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Erciş'te şiddetli yağış 13 köyde taşkınlara yol açtı

15.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciş'te şiddetli yağış 13 köyde taşkınlara yol açtı

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı köylerde taşkınlar oluştu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediye ekiplerimiz sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı." dedi.

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