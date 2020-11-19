YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes ile Kapadokya, kış turizminin gözdesi olacak

Erciyes ile Kapadokya, kış turizminin gözdesi olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve son yıllarda yabancı turistlerin vazgeçilmezi olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı’nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya Bölgesi’nin bu sezon kış turizminin gözdesi olacağını söyledi.
2020 yılı kış sezonu öncesinde özellikle Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın birçok ülkesinden Türkiye’ye tatil için gelmek isteyen yabancı turistlerin uğrak yeri Kayseri, Erciyes Dağı ve Nevşehir’in bir paket halinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Nevşehir ile Kayseri iş birliğinde kış turizmi konulu bir toplantı yapıldı.
Ürgüp Yunak Evleri Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve turizmciler katıldı.
ERCİYES İLE KAPADOKYA MASAYA YATIRILDI
Kış turizmi konulu toplantıda Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı’nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya Bölgesi masaya yatırıldı.
Toplantıda, bu sezon yaklaşık 50 bin yabancı turistin gelmesi beklenen Erciyes Kayak Merkezi’nden Kapadokya Bölgesi’nin de nasıl faydalanacağı, iki bölgeyi nasıl bir ortak turizm pazarı haline getirebilir sorusunun cevabının arandığı ve istişare edildiği toplantının çok verimli geçtiği, karşılıklı tanıtım ve seferler düzenlenmesi ile ilgili daha somut adımlar atılması için önemli kararlar alındığı öğrenildi.
Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kapadokya ile bütünleşik olarak adeta birbirimizin et tırnak olmazsa olmazı olarak değerlendiriyor ve gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Kapadokya bünyesindeki Kayseri ve Nevşehir destinasyonu, ülkemizin turizm potansiyeli yüksek olan ve son yıllarda yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge. Kış turizminde de Erciyes ülkemizin en önemli merkezlerinin başında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda da bu bölgedeki potansiyeli arttırmak için yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu yıl inşallah Erciyes Kayak Merkezimiz ve Kapadokya bölgemiz kış turizminin gözdesi olacak” diye konuştu.
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile birlikte Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ü ziyaret etti. Büyükkılıç, “Bölgemizdeki turist yoğunluğu açısından stratejik bir konumda olan Ürgüp ilçemizle geliştirdiğimiz bağlantılar ile misafirlerimizi hem Erciyes’in güzelliğiyle hem de Kapadokya Bölgesi’nin eşsiz tarihiyle buluşturacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.