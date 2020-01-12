Erciyes Kayak Merkezi’nde açılan poliklinik 500 kişiye hizmet verdi

Erciyes Kayak Merkezinde 16 Aralık 2019 tarihinde açılan ve kayak sezonu bitene kadar hizmet verecek olan poliklinikte şimdiye kadar meydana gelen kazalar nedeniyle başvuran 500 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Erciyes Kayak Merkezinde bir doktorun sürekli görev yaptığı tam donanımlı poliklinik meydana gelen kazalarda ve yaralanmalarda vatandaşların ilk başvurduğu merkez haline geldi. Özellikle hafta sonu yerli ve yabancı kayakseverlerin akın ettiği, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon öncesinde açılan poliklinik, meydana gelen kayak kazalarında ilk tedavide önemli bir görev üstlendi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, polikliniğin açılışında, "Erciyes Dağı üzerinden de Kayseri’ye yerli ve yabancı turistlerin gelmesi için bütün gayreti gösteriyorlar. Kayak merkezi işletmeciliği zor bir iş. Erciyes’te kar ve buz üzerinde yapılan bir spor icra ediliyor. İstenmese dahi zaman zaman düşmeler ve kırıklar oluşabiliyor. Bunun içinde en önemli şey, misafirlerimize sağlıklı, kaliteli ve zamanında bir sağlık hizmeti üretebilmektir. Şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğümüzle çok yoğun bir işbirliği içerisinde büyük bir sıkıntıya mahal vermeden bu hizmetleri ifa ettik. Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etmiş olduğu bölge özellikle 112 için bir üs konumundaydı. Burada istenmeyen durumlar vuku bulduğu zaman 112 anında müdahale ediyor ve şehirde herhangi bir uygun hastaneye ulaştırıyordu. İl Sağlık Müdürlüğümüz son yıllarda gelen turistlerin rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Potansiyel ve ihtiyaç biraz daha büyüyünce artık İl Sağlık Müdürlüğümüz burada bir poliklinik hizmeti vermeyi, Erciyes’teki otellerde konaklayan 2 bin civarındaki misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermeyi esas aldı. Artık Erciyes’te çok güzel bir polikliniğe kavuştuk" diye konuşmuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, “Kışın Erciyes’te poliklinik hizmeti veren bir merkez oluşturduk. Burada günde 50-60 bini bulan bir giriş var. Burada da bu hizmeti sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun içinde müdürlük olarak bu hizmeti planladık. Burada kış boyunca kayak sezonu kapanana kadar bir hizmetimiz olacak. Gerekli olan diğer diğer bir pozisyon oluştuğu takdirde de tekrar değerlendirmeye alınır. Gereken müdahaleyi yaparız diye düşünüyorum. Son zamanlarda Kayseri’de sağlık turizmi adına yoğunlaşıyoruz ama birde bizim sağlık turizminin yanında turistin sağlığı diyoruz. Buraya yaklaşık 1 milyon kişi kaymaya gelecek. Onların sağlığı da bizlere emanet" ifadesinde bulunmuştu.

Erciyes Kayak Merkezi’nde açılan poliklinikte, meydana gelen kazalar nedeniyle başvuruda bulunan 500 kişiye sağlık hizmeti verildi.



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