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Erciyes Kayak Merkezi'nde, Çek Kış Spor Günleri düzenlendi

20.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Çek Kış Spor Günleri düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Çekya'dan kışlık kıyafet ve ekipman üreticileri, Erciyes'te düzenlenen Çek Kış Spor Günleri'nde bir araya geldi.

Erciyes Kayak Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erciyes, Çekya Ankara Büyükelçiliği ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çekya kayak kıyafet ve ekipman üreticileri, iki gün boyunca işletmelerle birebir görüşmeler yaparak, Türkiye'de temsilcilik açılması için girişimde bulundu.

Etkinlik sonunda Çek marka temsilcileri ve Kayseri'deki kayak sporcularının katılımıyla hobi yarışı da yapıldı.

Müsabakalarda derece elde edenlere ödül ve madalyaları Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından takdim edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Büyükelçi Vacek, "Çek Kış Spor Günleri'ni Türkiye'de ilk defa Erciyes'te gerçekleştirdik. Harika bir ortam oluştu. Burada olmaktan mutluluk duyduk. Ülkemizden gelen ekipman üreticileri Erciyes'te ürünlerini tanıtıp, işletmeler ile çok verimli temaslar sağladı. Erciyes AŞ sürecin başından beri bizlere hep destek oldu, kendilerine çok teşekkür ederiz. İş birliğimizi ilerleyen zamanlarda daha da büyüterek geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cıngı ise Çekya ile kış turizmi anlamında çeşitli iş birliklerini daha da geliştireceklerini belirtti.

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