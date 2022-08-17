Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda 4. etap koşulacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın yarın başlayacak dördüncü etabında Tomarza, Kapuzbaşı, Develi ve Kapadokya parkurları koşulacak.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes AŞ, Spor AŞ, Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesinin desteklerinde gerçekleşecek yarışların dördüncü etabı yarın başlayıp, 21 Ağustos'ta sona erecek.

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra ABD, Malezya, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden de bisiklet takımları katılacak.

Yarınki Tomarza parkuru Kayseri Bilim Merkezi'nden başlayıp ilçe meydanında son bulacak. Kapuzbaşı parkuru 19 Ağustos Cuma günü ERÜ Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayarak, Yahyalı ilçe meydanında tamamlanacak. 20 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Develi parkuru ise ERÜ Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayarak aynı noktada bitecek.

21 Ağustos Pazar günkü Kapadokya parkurunun başlangıç yeri Nevşehir'in Ürgüp ilçesi meydanı olarak belirlenirken, bitiş noktası da Erciyes AŞ idari binası önü olacak.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı 23 Temmuz'da koşulmuştu.

