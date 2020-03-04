YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Üniversitesi, Muaythai’de Türkiye Şampiyonu oldu

Erciyes Üniversitesi, Muaythai’de Türkiye Şampiyonu oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde düzenlenen 12.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde düzenlenen 12. Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Erciyes Üniversitesi Muaythai takımı Genel Klasmanda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
12. Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. 45 üniversiteden 350 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda Erciyes Üniversitesi Büyük Erkek A-DIV. ve Genel Toplamda Türkiye Şampiyonu oldu. Erciyes Üniversitesi, Büyük Erkek B-DIV. kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Büyük Bayanlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonasından Şampiyonluklarla dönen Erciyes Üniversitesi Muaythai takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Müsabakalarda derece alan sporcular şöyle:
A Class Fatih Değer 1.
B Division Ahmet Yangel 1.
Deniz Demir 2.
Bekir Karadayı 2.
Aybüke Çelik 2.
Semiha Yörük 2.
Emre Batuhan Yılmaz 2.
Mehmet Tecir 2.
Adem Dirik 2.
Turgut Kocakaya 2.
Tugberk Bozkurt 3.
Esra Ergül 3.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:55
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.