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Erciyes'te kadın kayakseverlerin Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes'te kadın kayakseverlerin Dünya Kadınlar Günü kutlandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkeze kayak yapmaya gelen yerli ve yabancı kadın turistlere karanfil dağıtıldı.

Erciyes AŞ çalışanları, İç Anadolu'nun "zirvesi" şeklinde nitelendirilen Erciyes Dağı'nda pistleri dolduran, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiren kadınlarla bir araya geldi.

Ekipler, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelerek dağdaki pistlerde kayak yapan kadın kayakseverlere karanfil verdi.

Kadınlar, kendilerinin Türkiye'de hatırlanmasına sevinerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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