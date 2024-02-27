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Erciyes'teki pistleri gece boyunca süren mesaiyle kayağa hazırlıyorlar

AA AA
27.02.2024 11:51
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te, yerli ve yabancı turistlerin kayak yaptığı toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistleri, geceden sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ekip hazırlıyor.

Uluslararası standartlarda tesisleri, kar kalitesi ve teknik altyapısı bulunan Erciyes'te kar ezme araçlarını (snowtrack) kullanan 11 kişilik ekip, pistleri daha kaliteli ve güvenli bir hale getirmek için gece mesaiye başlıyor.

Erciyes'in 2 bin 188 metre yüksekliğindeki Tekir Kapı'da bulunan tesislerinden gece karanlığında hareket eden ekip, Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar kapılarındaki pistlerden 3 bin 400 metre yüksekliğindeki Ottoman Tesisi'ne kadar olan pistleri sabahın ilk ışıklarına kadar kayakseverler için hazır ediyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların konforlu şekilde kayak yapabileceği tesislere sahip Erciyes'in toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerini hazır etmek için gayret gösteren ekip, yer yer 12 kar ezme aracının sığabileceği pistlerden birden fazla kez geçerek kilometrelerce yol katediyor.

Kar ezme aracı operatörü Eyüp Can Arıkan, AA muhabirine, Erciyes'in pistlerini en iyi hale getirmek amacıyla büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Erciyes'in her alanda olduğu gibi pistlerinin de kaliteli olduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Yabancı ve yerli turistlere hitap etmesi açısından geceleri burada işe başlayıp sabahlara kadar tesislerimiz ve pistlerimizi hazır hale getiriyoruz. Hava şartları ne kadar olumsuz olursa olsun sabaha kadar her şeyin hazır olması için tüm çabamızı pistlere harcıyoruz. Buraya gelen insanlar ve turistler memnun kalsın istiyoruz . Onların güvenliği için de biz ezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu makinenin özelliği kayak pistlerindeki karı düzeltmesi ve oradaki karı sertleştirmesi. Gelen misafirlerimizin düzgün pistlerde kayak yapmaları ve güvenlikleri için bu makinelerle ezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Makinemizin ön tarafındaki küreğiyle kar olmayan bölgelere de kar çekiyoruz ve böylece her tarafta rahatlıkla kayabiliyorlar."

Arıkan, gece saatlerinde işe başladıklarını, saat 05.00'e kadar süren işlerinin hava şartlarına göre bazen saat 11.00'e kadar devam edebildiğini aktardı.

"SABAHA KADAR 600 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKIYORUZ"

Ekip olarak işlerini bitirdiklerinde pistlerin hazır hale geldiğini anlatan Arıkan, şöyle devam etti:

"Toplam pistlerimizin uzunluğu 112 kilometre. Durmaksızın tüm pistleri ezip kontrol ederek, sabaha hazır hale getiriyoruz. Dağ genelinde duruma göre 8 makine çalışıyoruz. 11 kişilik bir ekibiz. Çoğu pistlerimiz acemi ve profesyonel kayakçılara hitap ediyor. Bu pistlerimizin genişliği yer yer 6 makinelik veya 12 makinelik mesafeye kadar çıkıyor. Biz genişliğinden dolayı pistlerimizden bir defadan fazla, bazen 6 defa geçtiğimiz için sabaha kadar 600 kilometrenin üzerine çıkıyoruz. Bu da demek oluyor ki bizim makinelerimizin her biri dağ genelinde 100 kilometreden fazla yol yapıyor. Gece saatlerinde başlayıp sabah güneş doğana kadar devam eden çalışmalarımız buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin memnuniyeti ve güvenli bir hizmet alması içindir."

Operatör Ahmet Aslan da turistlere Erciyes'i en iyi şekilde tanıtmak amacıyla pistleri mükemmel hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

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