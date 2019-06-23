Erdal Gündüz: Avrupa maçlarını iple çekiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Yeni Malatyaspor'da yönetim kuru üyesi Erdal Gündüz, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Erdal Gündüz, Yeni Malatyaspor'un yeni sezon hazırlıkları, UEFA Avrupa Ligi hedefleri ve transfer çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İkinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de adlarından söz ettirdiklerini belirten Gündüz, performanslarını hep daha yukarı çıkarma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Gündüz, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandıklarını hatırlatarak, "Bunun için çok mutluyuz. Malatya'da 16 yıl önce UEFA Kupası heyecanı yaşanmıştı. O özlemi de sona erdirmenin heyecanını yaşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Avrupa kupası maçları bizim için büyük ve önemli bir tecrübe olacak" dedi.

"İYİ BİR KURA ÇEKİMİ YAPTIK"

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti: