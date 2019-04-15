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Erdal Gündüz: Aytemiz Alanyaspor maçında galibiyeti kaçırdık

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Aytemiz Alanyaspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Erdal Gündüz: Aytemiz Alanyaspor maçında galibiyeti kaçırdık

Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dün sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta istedikleri oyunu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Yine de müsabakada iyi mücadele ettiklerini aktaran Gündüz, "Karşılaşmada futbolcular ellerinden geleni yaptı. Galibiyetle ayrılabileceğimiz maçtan beraberlikle ayrıldığımız için üzgünüz. Penaltıyı atsaydık, sonuç daha farklı olabilirdi. Maçta galibiyeti kaçıran taraf olduk. Karşılaşmada rakibimiz defans yaptı. Takımımız kapalı defansları açmada zorlanıyor. Bunun üzerinde çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, bu karşılaşmayı unutup önlerine bakacaklarını belirterek, "Bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp karşılaşmada elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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