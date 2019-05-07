Erdal Gündüz: İstediğimiz noktaya yakınlaştık

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Akhisarspor maçına iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Gündüz, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyememelerine rağmen iyi durumda olduklarını söyledi.

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan Malatya temsilcisi, Ravcı'yla ikinci maçı da kazanmış oldu.

Gündüz, Akhisarspor maçında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında ligin ikinci yarısında bu performansı gösterseydik daha iyi yerlerde olabilirdik. Belki de Avrupa yolunda konumumuz belli olmuştu. İlk yarıda topladığımız 29 puanın 12'sini deplasmanda kazandık. İkinci yarı ise gerçekten bir şanssızlık yaşıyor ve kazanamıyorduk. Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyetin moral ve motivasyonuyla bunu kırdığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle biraz daha istediğimiz noktaya yakınlaştık. Bundan sonraki maçlarımızdan da güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Ali Ravcı hocamız iyi performans göstermeye devam ediyor. Oyuncularımız da görevlerini yerine getirerek güzel bir galibiyet aldılar. Herkesi kutluyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz."

