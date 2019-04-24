Erdal Gündüz: Türkiye Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla 8. sırada bulunan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Kupada önemli bir başarıya imza atan sarı-siyahlılar, yarı finalde Galatasaray'ı da geçip finale yükselmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında bir diğer TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede, rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Malatya temsilcisi, çeyrek finalde İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Sahasındaki ilk maçı Barış Alıcı'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci maça avantajlı çıktı. Göztepe, rövanş karşılaşmasında normal süre ve uzatma dakikalarını 1-0 önde bitirince, tur atlayacak olan takımı penaltı atışları belirledi. Sarı-siyahlılar, penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kurdu ve yarı finale çıktı.