MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Bayağı cimriydi ama..."

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Bayağı cimriydi ama..."

11.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Özyağcılar, '40' programında Kemal Sunal itirafıyla dikkat çekti. Usta oyuncu Kemal Sunal'a duyduğu sevgiyi anlatırken " Kemal'le çok sevişirdik" dedi.

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! "Bayağı cimriydi ama..."

'Ah Güzel İstanbul' isimli 1966 yapımı ilk filminde Sadri Alışık ile kamera karşısına geçen, Türk sinemasının efsaneleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Fatma Girik, Kadir İnanır, Şener Şen, Adile Naşit, İlyas Salman, Nevra Serezli, Tarık Akan ve Türkan Şoray'la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, '40' programına konuk oldu.

73 yaşındaki sanatçı, "Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var?" sorusunda şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Kemal, Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda kostümlerimizle Beşiktaş'a köfte yemeğe kaçardık. Bayağı cimriydi, kimseye içki falan ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. 'İki duble benden, üçüncüsü yok' derdi. Kemal'in garip bir havası vardı; daha farklı, içe dönük, samimi. Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim, Kemal Sunal..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evine girerken saldırıya uğramıştı! Akli dengesi bozuk çıktıEvine girerken saldırıya uğramıştı! Akli dengesi bozuk çıktı
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
Sevgilisini gören inanamadı! 13 yaş büyük oyuncu çıktıSevgilisini gören inanamadı! 13 yaş büyük oyuncu çıktı
Anahtar Kelimeler:
Erdal Özyağcılar Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Kendisinden 25 yaş küçük o isimle evleniyor

Kendisinden 25 yaş küçük o isimle evleniyor

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.